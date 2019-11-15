На Житомирщині ліквідовано центр мінімізації митних платежів, через який ввозилися автомобілі з країн ЄС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Зокрема, встановлено групу осіб, які, використовуючи низку спеціально створених підконтрольних компаній, надавали фізичним і юридичним особам послуги із заниження митної вартості при імпорті автомобілів з країн ЄС. Під час оформлення транспортних засобів у митницю подавались пакети документів з неточними технічними характеристиками, датами випуску і датами першої реєстрації автомобілів.

Згадані маніпуляції дозволяли фігурантам занижувати ставки акцизного податку.

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За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів, вилучено документи, що підтверджують зовнішньоекономічну діяльність підконтрольних підприємств (договори, вантажно-митні декларації, інвойси тощо), первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, які вказують на протиправну діяльність.