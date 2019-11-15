"Україна завжди була добре представлена на конкурсі "Міс Всесвіт", - Трамп

Ці слова є в переказі першої телефонної розмови Зеленського і Трампа, опублікованому сьогодні Білим Домом, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли я проводив конкурс "Міс Всесвіт", завжди були чудові люди (від України. - Ред.). Україна завжди була добре представлена", - сказав Трамп Зеленському.

"Коли ви там облаштуєтесь, я хотів би запросити вас у Білий дім. Нам треба багато обговорити, ми вас у всьому підтримаємо", - додав він.

Також читайте: Трамп - Зеленському: у мене багато друзів в Україні, які були впевнені у вашій перемозі

Дональд Трамп був власником конкурсу "Міс Всесвіт" з 1996 по 2015 рік.

15 листопада Білий Дім опублікував текст першої телефонної розмови Трампа і Зеленського. Розмова відбулася 21 квітня, після перемоги Зеленського на виборах президента.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.