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15.11.19 18:51

Від початку доби 15 листопада ворог 7 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Від початку доби 15 листопада ворог 7 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "5 обстрілів наших позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 2 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:

Впродовж поточної доби втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) сьогодні завершено роботи щодо монтажу сходів в районі 9 опори з правого боку від мосту. Окрім того, триває фарбування металоконструкції мосту.

Тривають заходи на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області щодо демонтажу фортифікаційних споруд. Сьогодні було повністю розібрано 1 бліндаж та розпочато роботи на наступному.

На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області, триває очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Сьогодні співробітниками ДСНС України обстежено 3,1 гектара території та вилучено 18 ВНП. Загальні цифри, з початку робіт, складають 5,37 гектара та 37 ВНП відповідно".

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