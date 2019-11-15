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15.11.19 19:29

Нелегальний збут бурштину вартістю близько 6 млн грн припинено на Рівненщині, - СБУ. ФОТО

У Рівненській області Служба безпеки України блокувала діяльність угруповання, яке займалося незаконним видобутком і оптовою реалізацією "сонячного" каменя. Учасники групи підпільно добували бурштин-сирець в одному з північних районів регіону для продажу за кордон. Підготовлену до збуту продукцію, зокрема оброблені камені великих фракцій, ділки зберігали в підсобних приміщеннях власних будинків.

Нелегальний збут бурштину вартістю близько 6 млн грн припинено на Рівненщині, - СБУ. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Під час проведення 12 обшуків за адресами проживання фігурантів справи правоохоронці виявили партію бурштину на майже шість мільйонів гривень, а також обладнання для нелегального промислу. Перевіряється причетність місцевого поліцейського до сприяння протиправному видобутку.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 198 (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності. Операція проводилась спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України".

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Нелегальний збут бурштину вартістю близько 6 млн грн припинено на Рівненщині, - СБУ 01
Нелегальний збут бурштину вартістю близько 6 млн грн припинено на Рівненщині, - СБУ 02
Нелегальний збут бурштину вартістю близько 6 млн грн припинено на Рівненщині, - СБУ 03
Нелегальний збут бурштину вартістю близько 6 млн грн припинено на Рівненщині, - СБУ 04

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