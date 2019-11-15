У Раді мають бути окремі дні для голосування, дискусій і роботи в комітетах, - Арахамія

Про це журналістам заявив у кулуарах парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У нас напрацьовано пакет (законопроектів щодо внесення змін до Регламенту ВР — ред.), його треба тільки зареєструвати, передати до комітету... Тобто наступного тижня це можливо зробити. Думаю, до нового року ми повинні їх ухвалити", — сказав Арахамія.

Політик уточнив, що серед запропонованих змін є пропозиція виділити певні дні тижня для голосувань, а інші — виступам народних депутатів і їхній роботі у комітетах.

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"Основні зміни стосуватимуться того, що з метою захисту почуттів журналістів, а також збереження їхньої уваги, треба зробити дні голосування і дні оцих... "балачок" із мотивів, у "Різному"... Тобто приходите у четвер — і дивитеся, скільки всього ми наприймали. Хочете почути, що про це хочуть розповісти інші депутати, — приходите в інші дні. А більшість часу треба витрачати на роботу в комітетах — це і є справжня робота народного депутата. Але "дні комітетів" — це ж не тільки робота в комітетах, засідання комітетів — це вже резолюція цих напрацювань. Перед цим, депутати мають також зустрічатися з експертами, представниками індустрії, вивчати проблематику", — пояснив парламентарій.

Водночас він запевнив, що відвідування депутатами комітетів контролюватиметься жорстко — за допомогою персональних карток парламентаріїв.

А також, що доступ до кулуарів другого поверху Верховної Ради та балкону парламенту не обмежуватимуть для акредитованих представників ЗМІ.