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15.11.19 19:51

Генштаб ЗСУ проводить службове розслідування через вибухи в Балаклії, - Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк доручив Генштабу Збройних сил України провести службове розслідування у зв'язку з вибухами під час утилізації боєприпасів у Балаклії Харківської області.

Генштаб ЗСУ проводить службове розслідування через вибухи в Балаклії, - Загороднюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Він нагадав, що внаслідок вибухів двоє військовослужбовців загинуло, четверо були поранені.

"Зі свого боку хочу висловити щирі співчуття членам сімей, родичам і друзям загиблих. Разом із вами я важко переживаю ці втрати. Генеральний штаб ЗСУ вже проводить оперативне службове розслідування трагедії. Інформуватиму вас про його результати", - написав міністр.

Нагадаємо, сьогодні приблизно о 14:30 прогриміло понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних Сил України в Балаклії Харківської області.

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