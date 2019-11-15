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15.11.19 20:03

Прокуратура РФ перевірить на екстремізм інтерв'ю Собчак через слова про повернення Криму Україні

Партія ветеранів Росії відправила в московську прокуратуру запит на психолого-лінгвістичне дослідження інтерв'ю Ксенії Собчак в ефірі української радіостанції "Новий час". У ньому вона заявила, що Крим має бути повернуто Україні.

Прокуратура РФ перевірить на екстремізм інтерв'ю Собчак через слова про повернення Криму Україні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дождь.

Звернення до прокуратури написав лідер партії Ільдар Резяпов. Він вважає, що висловлювання Собчак мають ознаки екстремізму. У відповіді прокуратури сказано, що матеріали направлено в "Московський дослідний центр" для психолого-лінгвістичного дослідження. Його результати очікуються не раніше другого кварталу 2020 року.

"Таким чином у даний час не є можливим дати оцінку відповідним висловлюванням на предмет наявності чи відсутності в них ознак екстремізму. За вказаних обставин підстав для вжиття заходів прокурорського реагування на даний час немає", - йдеться у відповіді прокуратури РФ.

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Собчак дала інтерв'ю 6 вересня. У ньому вона говорить, що Росія окупувала Крим із порушенням міжнародного законодавства.

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