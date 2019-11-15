Берлін вважає нові звинувачення на адресу РФ у справі Боїнга МН17 "вельми тяжкими", - МЗС Німеччини

Офіційний представник МЗС ФРН Марія Адебар заявила, що Берлін вважає нові звинувачення на адресу Росії "вельми тяжкими", передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Представник німецького відомства також закликала РФ активно сприяти розслідуванню авіакатастрофи. І нагадала, що Німеччина, як і раніше, підтримує роботу Об'єднаної слідчої групи.

"Винні в цьому злочині, знищенні літака рейсу MH17, мають бути виявлені і притягнуті до відповідальності, і, зрозуміло, Росії слід конструктивно співпрацювати в розслідуванні цього злочину", - заявила вона.

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Раніше повідомлялося, що в четвер, 14 листопада, Об'єднана слідча група у зверненні до можливих свідків констатувала, що володіє інформацією, яка вказує на те, що вплив Російської Федерації поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання терористів "ДНР", а їхня інтенсивність підвищилася в першій половині липня 2014 року.

"Члени керівництва ДНР та їхні контактні особи в Російській Федерації зідзвонювалися майже щодня. Вони спілкувалися з лідерами в Москві, біля кордону з Україною і в Криму. Зв'язок переважно здійснювався через безпечні телефони, надані російською службою безпеки", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті поліції Нідерландів.

Свої висновки слідство засновує на низці телефонних розмов, які також оприлюднені на сайті.

Зокрема, в цих розмовах згадується роль командувача Південного військового округу Російської Федерації, генерала Сердюкова в постачанні, так само, як і згадується російський міністр оборони Шойгу, який, "як передбачається, був залучений у це питання на більш ранній стадії".

Слідство стверджує, що "ознаки тісних зв'язків між російськими урядовцями та ватажками "ДНР" порушують питання про можливу участь чиновників у розгортанні ЗРК "БУК", з якого 17 липня 2014 року було збито авіалайнер рейсу MH17, і який належав 53-й зенітній ракетній бригаді підрозділів російських збройних сил у Курську (РФ)".