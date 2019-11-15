Зеленський і Макрон по телефону обговорили підготовку до зустрічі в нормандському форматі 9 грудня

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Президент Франції підкреслив, що Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у нормандському форматі відбувся. У результаті всіма сторонами узгоджено дату його проведення - 9 грудня в Парижі. Лідери України та Франції скоординували підготовку змістовного наповнення зустрічі на вищому рівні", - йдеться в повідомленні.
Також Зеленський повідомив президенту Франції про актуальну ситуацію з безпекою на Донбасі.
Макрон підкреслив, що Україна може і далі розраховувати на підтримку Франції у всіх питаннях.
Сторони також обговорили економічне співробітництво двох країн і домовилися продовжити двосторонній діалог під час офіційного візиту президента Французької Республіки в Україні.