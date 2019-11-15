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15.11.19 21:07

Соратника Трампа Стоуна визнали винним у наданні неправдивих свідчень

Колишнього політичного радника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна у п'ятницю визнано винним у дачі неправдивих свідчень Конгресу в рамках розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про передбачуване втручання Росії у вибори в США 2016 року.

Соратника Трампа Стоуна визнали винним у наданні неправдивих свідчень

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у п'ятницю телеканал CBS.

"Роджер Стоун не може вибрати, які факти, на його думку, справді важливі, і збрехати з приводу всіх інших", - заявив прокурор Джонатан Кравіс.

Під час судового розгляду прокуратура представила докази того, що Стоун намагався отримати інформацію від засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа про зламані електронні листи, котрі підривають авторитет екс-кандидата в президенти США Гіларі Клінтон.

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Крім того, він був визнаний винним у тиску на свідка, змушуючи його не вести співпрацю з розслідуванням Конгресу.

Зазначається, що Роджер заперечував обвинувачення на свою адресу.

За даними телеканалу, Стоуну загрожує до 50 років позбавлення волі.

Обвинувачення проти Стоуна були засновані на його свідченнях у вересні 2017 року перед Комітетом з розвідки Палати представників.

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