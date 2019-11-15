Бахматюк заперечує претензії Нацбанку в 29,3 млрд грн боргу перед державою

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив сам Бахматюк агентству "Інтерфакс-Україна" та запропонував залучити міжнародних радників для незалежної оцінки та вироблення спільних рішень щодо врегулювання боргу.

"Учора було 10 млрд грн, сьогодні вже 30 млрд грн, а завтра буде 40 або 50 млрд. Це якась істерика з боку Нацбанку. Це не борги Бахматюка, це зобов'язання банків, перед якими є заборгованість колишнього акціонера VAB Банку Максимова, є борги позичальників у Криму, Донецьку та Луганську тощо", - прокоментував він телефоном звинувачення НБУ.

Бахматюк зазначив, що стосовно його банку "Фінансова ініціатива" діє рішення суду про незаконне введення тимчасової адміністрації.

Бізнесмен додав, що з 7,7 млрд грн боргів його компаній перед держбанками, включених Нацбанком у загальну суму 29,3 млрд грн, борги перед Ощадбанком і Укргазбанком реструктуризовані, а перед Укрексімбанком перебувають у стані реструктуризації.

"Їхнє бажання знищити більше, ніж бажання отримати (повернення боргів - ІФ). 8 млрд грн - цифра, яка підйомна", - наголосив Бахматюк, нагадавши, що офіційно направив Фонду гарантування вкладів фізосіб пропозицію про поетапне погашення цієї суми по 1 млрд грн на рік із внесенням 500 млн грн гарантійного внеску.

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Бізнесмен висловив думку, що такі звинувачення НБУ висуває, щоб вигородити екс-працівників Нацбанку, підозрюваних у справі про стабкредит VAB Банку на 1,2 млрд грн, зокрема першого заступника голови НБУ Олександра Писарука.

"Але не вийде так, що Писарук хороший, коли давав кредит, а Бахматюк поганий, коли його брав. Усе було зроблено законно. Якщо Писарук не винен, то і я не винен", - наголосив Бахматюк.

Він також спростував інформацію про нібито виграні Нацбанком судові спори за його особистою порукою. За словами бізнесмена, деякі позитивні для НБУ рішення ухвалено щодо низки об'єктів нерухомості, з якою Нацбанк тепер не знає що робити.

"Вони виграли птахофабрики, лікеро-горілчаний завод, але самі не знають, що з цим робити. Уявіть собі: 500 тис. курей сидять, що Нацбанк буде з цим робити?" - описав ситуацію власник агрохолдингів, зазначивши, що така політика веде до знецінення застав і збитків держави.

Він також зазначив, що в будь-якому разі претензії у млявому виконанні рішень судів потрібно пред'являти не йому, а Державній виконавчій службі.

Бахматюк також піддав різкій критиці Нацбанк за нерівність підходів.

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"Оприлюдніть дані щодо всіх боржників: почніть із самого великого і завершіть найменшим. Чому ви виділяєте лише Бахматюка? Всіх напишіть! Хтось інший повертає гроші? Я хоча б пробую", - заявив екс-власник VAB Банку і банку "Фінансова ініціатива".

Він вкотре закликав Нацбанк і державу створити правила гри і сісти за стіл переговорів для врегулювання боргу шляхом його реструктуризації.

НБУ в п'ятницю оприлюднив інфографіку, в якій стверджує, що Бахматюк заборгував Фонду гарантування вкладів 11 млрд грн, за кредитами рефінансування центробанку - 10,6 млрд грн, трьом держбанкам - 7,7 млрд грн. Нацбанк нагадав, що борг екс-власника VAB Банку і "Фінансової ініціативи" за кредитами рефінансування забезпечений його особистими поруками щодо погашення на загальну суму 8,6 млрд грн і майновими поруками компаній Бахматюка.

Центробанк додав, що станом на 15 жовтня 19 судових рішень за договорами поруки Бахматюка щодо банку "Фінансова ініціатива" були ухвалені на користь Нацбанку і набули чинності, при цьому немає жодного рішення стосовно VAB Банку.

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