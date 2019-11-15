Держприкордонслужба отримає 20 сучасних патрульних кораблів за 136,5 млн євро, - Аваков. ІНФОГРАФІКА

У п'ятницю, 15 листопада, проект закупівлі був схвалений урядом. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент комунікації МВС. Тепер уряди України і Франції мають підписати угоду про виробництво й поставку кораблів, а Верховна Рада - ратифікувати її.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Україна потребує посилення та мобільності на воді. В окупованій АР Крим залишилися бази та 19 суден, а 80% наявних кораблів технічно застарілі та потребують постійного оновлення.

"Тому сьогодні ми презентуємо великий та надважливий структурний проєкт посилення системи охорони морських кордонів. В рамках якого для потреб Держприкордонслужби Україна закупає 20 французьких патрульних кораблів ОСЕА", ‑ сказав міністр внутрішніх справ.

Окрім виробництва та поставок суден, проєкт включає систему сервісного обслуговування, підготовку 240 членів екіпажу та 120 осіб технічного персоналу, запасні частини та інструменти, які необхідні для технічного обслуговування протягом 2 років експлуатації (або 2400 годин), технічну підтримку в Україні (по одному техніку та інженеру компанії виробника) протягом 60 місяців з дати поставки першого корабля в Україну, доставку кораблів в Одесу та страхування на час переходу.

Вартість контракту - 136,5 млн євро.

"Реалізація проєкту планується в тому числі з частковим фінансуванням за рахунок кредитних коштів, як комерційних банків, так і за рахунок казначейської позики Міністерства фінансів Франції. Кредит надає держава Франція. 15% виплачує Україна з бюджету. 85% кредитні кошти", ‑ наголосив Аваков.

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