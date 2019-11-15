Єрмак і Ланза можуть стати новим каналом комунікації між Білим Домом і Офісом президента України

Як передає Цензор.НЕТ, про їхню зустріч написав у своєму Twitter Майкл Вайс, журналіст New York Times

"... Браян Ланза, колишній чиновник кампанії Трампа, який став лобістом, зустрічався з помічником Зеленського Андрієм Єрмаком у стейк-хаусі Goodman у Києві" - написав журналіст.

Вайс також припустив, що Ланза може бути новим неофіційним каналом зв'язку між Білим Домом та Офісом президента України.

"... Чи може він стати новим "зворотним каналом" між Білим Домом і адміністрацією Зеленського? Поїздка в Україну "у справах", врешті-решт, дуже зручне прикриття", - зазначив Вайс.

Читайте також: Радник Зеленського Єрмак ввів в оману американських партнерів і працює за російськими темниками, він має піти у відставку, - Фріз

Також він зазначив, що невідоме джерело записало і розмістило на Youtube відеозапис зустрічі, в якій, мабуть, також був присутній піар-консультант Єрмака Дарина Зарівна.





Також про зустріч помічника Зеленського Андрія Єрмака і Браяна Ланза повідомила "Українська правда".

Повідомляється, що зустріч офіційного помічника Зеленського і американського лобіста відбулася ввечері 13 листопада в київському ресторані "Гудман" на вулиці Жилянській. Спочатку Ланза проводив час у компанії помічниці Єрмака, а близько 22-ї години до них приєднався і сам помічник Зеленського.

Причина зустрічі Єрмака і наближеного до Дональда Трампа лобіста Браяна Ланза не відома.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дії радника Зеленського Єрмака підпадають під статтю про держзраду, - Фріз звернулася до СБУ з проханням провести всебічне розслідування. ДОКУМЕНТ

Раніше СNN повідомляла, що Брайан Ланза був одним із лобістів, які домоглися зняття санкцій з компаній наближеного до Кремля російського олігарха Олега Дерипаски.

До цього Ланза був радником Дональда Трампа під час його президентської виборчої кампанії. Як повідомляють американські ЗМІ, лобіст досі перебуває в постійному контакті з посадовцями Білого дому.