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15.11.19 22:05

Воїн 14-ї ОМБр Юрій Хомік загинув 14 листопада під час обстрілу в зоні ООС на Луганщині. ФОТО

Вчора, 14 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних Сил у Луганській області, від смертельного поранення, якого зазнав під час обстрілу наших позицій з боку найманців РФ, загинув Юрій Хомік, 1963 року народження, житель міста Володимир-Волинський, військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомляється на офіційній сторінці в Фейсбук 14-ї ОМБр, інформує Цензор.НЕТ.

Воїн 14-ї ОМБр Юрій Хомік загинув 14 листопада під час обстрілу в зоні ООС на Луганщині 01

"Із тяжким серцем повідомляємо, що 14 листопада смертельне поранення внаслідок ворожого обстрілу отримав наш побратим, солдат Хомік Юрій Миколайович... Рука проросійської гнилої мерзоти забрала в рідних найдорожчу людину, у нас – побратима й друга, в Батьківщини – її сина й воїна…

Спочивай спокійно, брате, ти вже відвоював своє, до останнього подиху захищаючи Україну… А нам – продовжувати те, що ти не завершив… Завжди пам’ятимемо тебе, побратиме, і за твою смерть, будь певен, ворог поплатиться!", - говориться в повідомленні.

Командування та особовий склад 14 окремої механізованої бригади висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким Юрія Хоміка.

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