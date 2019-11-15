Новим представником Кабміну в парламенті призначено Олену Шуляк

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Співпраця парламенту та уряду є критично важливою умовою для ефективних та якісних змін у країні. Наша задача – пояснювати важливість та позитивні наслідки пропонованих нами змін, аби народні депутати, маючи усю необхідну інформацію, могли донести її до своїх виборців та підтримати ініціативи Кабінету Міністрів під час голосування на пленарних засіданнях. Пані Олена за час роботи у ВР вже продемонструвала чудові результати у цьому напрямку. Переконаний, що наша співпраця буде вельми ефективною та матиме конкретні результати", – прокоментував призначення прем'єр-міністр Олексій Гончарук..

Олена Шуляк є заступником голови Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. До цього обіймала посади члена Правління, керівника сектору "Будівництво" BRDO, генерального директора ТОВ "Мідланд Девелопмент Україна" та низку інших посад у бізнес-сегменті.

"Не є великою таємницею, що я працювала в BRDO pазом з багатьма членами цього Кабінету міністрів. Майже 4 роки роботи пліч о пліч – це серйозне підґрунтя для довіри", - прокоментувала своє призначення Шуляк в Facebook.

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Вона додала, що бачить своїм основним завданням налагодження прозорої, зрозумілої та постійної комунікації між урядом і парламентом.

Нагадаємо, 4 вересня Кабінет міністрів призначив своїм представником у Верховній Раді Ірину Верещук. 15 листопада вона написала заяву про звільнення. "Коли прем'єр не чує, не відчуває потреби чути, або не розуміє, що я пропоную, то краще я напишу заяву і звільню місце для людини, яка зможе це забезпечити", - прокоментувала вона своє звільнення.