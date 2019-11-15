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15.11.19 22:33

Суд відправив чиновницю ОП Кондзелю, підозрювану в отриманні хабаря, під цілодобовий домашній арешт

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід чиновниці ОП Світлані Кондзелі.

Суд відправив чиновницю ОП Кондзелю, підозрювану в отриманні хабаря, під цілодобовий домашній арешт

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга.

У повідомленні зазначається: "Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на термін два місяці директору департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлані Кондзелі у справі про шахрайство і пропозиції хабаря.

Також суд зобов'язав Кондзелю здати свої паспорти".

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Нагадуємо, раніше повідомлялося про затримання під час одержання хабаря директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента України Світлани Кондзелі.

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