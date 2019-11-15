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15.11.19 22:54

Дубинський: Ляшко і його родичі безкоштовно отримали під Києвом по 2 гектари землі

Народний депутат України Олександр Дубинський заявив про те, що лідер РПЛ Олег Ляшко і його родичі безкоштовно отримали по 2 гектари землі в селі Нижча Дубечня.

Дубинський: Ляшко і його родичі безкоштовно отримали під Києвом по 2 гектари землі

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером".

Дубинський заявив про те, що Олег Ляшко, його дружина, зведена сестра і її чоловік, а також два колишні народні депутати з РПЛ Кириченко і Ленський отримали безкоштовно по два гектари землі в селі Нижча Дубечня Вишгородського району Київської області.

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За інфрормацією, ця земля була розпайована, виведена з сільськогосподарського обороту і ділянки продавалися під забудову.

Ляшко не спростував ці слова, заявивши, що кожен українець має право отримати землю.

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