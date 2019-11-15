Україна не втручалася у вибори президента США в 2016 році, - Йованович

Про це колишній посол США в Україні Марі Йованович заявила під час слухань у Конгресі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

За її словами, американське посольство не виявило жодного факту впливу України на президентські вибори в США в 2016 році. Йованович додала, що розвідувальне співтовариство США також "остаточно визначило", що ті, хто намагався втручатися у вибори, були виключно з Росії.

Експосол виступила проти твердження Трампа, що колишній віцепрезидент США Джо Байден за часів адміністрації президента Барака Обами діяв в Україні в особистих інтересах. Йованович зазначила, що Байден проводив "офіційну політику США".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Куди б Марі Йованович не відправляли, всюди все ставало погано", - Трамп розкритикував колишнього посла США в Україні

Нагадаємо, раніше президент США Трамп поскаржився колишньому спецпредставникові Держдепу в Україні Курту Волкеру на можливе втручання в президентські вибори в 2016 році з боку України.