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15.11.19 23:48

Мораторій на продаж землі породжує "сірий" і "чорний" ринок, - уповноважений президента з питань землі Лещенко

Існування мораторію на продаж землі породжує так званий "сірий" і "чорний" ринок землі, адже люди можуть купити лише кілька гектарів землі особистого селянського господарства (ОСГ), а більшість землі перебуває в обмеженні.

Мораторій на продаж землі породжує "сірий" і "чорний" ринок, - уповноважений президента з питань землі Лещенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений президента з питань землі Роман Лещенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"У нас такої непідмораторної землі сьогодні близько 4 мільйонів га. Наприклад, для розуміння, це коли воїн АТО (ООС) повертається з фронту і отримує можливість придбати земельну ділянку, вона йому передається саме для ведення ОСГ. Це такий вид цільового призначення і це є приватна власність. Така людина може здійснити її реалізацію. Але більшість землі - підмораторних, вона перебуває в обмеженні. Це породжує "сірий" і "чорний" ринок", - заявив Лещенко.

Він підкреслив, що люди не зацікавлені купувати землю за сумнівними схемами.

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