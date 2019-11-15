Мораторій на продаж землі породжує "сірий" і "чорний" ринок, - уповноважений президента з питань землі Лещенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений президента з питань землі Роман Лещенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"У нас такої непідмораторної землі сьогодні близько 4 мільйонів га. Наприклад, для розуміння, це коли воїн АТО (ООС) повертається з фронту і отримує можливість придбати земельну ділянку, вона йому передається саме для ведення ОСГ. Це такий вид цільового призначення і це є приватна власність. Така людина може здійснити її реалізацію. Але більшість землі - підмораторних, вона перебуває в обмеженні. Це породжує "сірий" і "чорний" ринок", - заявив Лещенко.

Він підкреслив, що люди не зацікавлені купувати землю за сумнівними схемами.

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