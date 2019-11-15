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15.11.19 23:52

На Харківщині на хабарі 20 тис. грн за реалізацію деревини затримано лісничого, - прокуратура. ФОТО

У Харківській області на хабарі затримано лісничого, який незаконно торгував деревиною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

На Харківщині на хабарі 20 тис. грн за реалізацію деревини затримано лісничого, - прокуратура 01

Посадовець державного підприємства вимагав і отримав понад 20 тис грн хабаря за реалізацію деревини без складання відповідних супровідних документів.

14 листопада під час проведення контролю за вчиненням злочину (негласних слідчо-розшукових дій), після одержання лісничим хабаря, його було затримано в порядку ст.208 КПК України.

На Харківщині на хабарі 20 тис. грн за реалізацію деревини затримано лісничого, - прокуратура 02

Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч.3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане з вимаганням неправомірної вигоди), відсторонення від посади, а також обрання запобіжного заходу.

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