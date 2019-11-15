На Харківщині на хабарі 20 тис. грн за реалізацію деревини затримано лісничого, - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Посадовець державного підприємства вимагав і отримав понад 20 тис грн хабаря за реалізацію деревини без складання відповідних супровідних документів.

14 листопада під час проведення контролю за вчиненням злочину (негласних слідчо-розшукових дій), після одержання лісничим хабаря, його було затримано в порядку ст.208 КПК України.

Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч.3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане з вимаганням неправомірної вигоди), відсторонення від посади, а також обрання запобіжного заходу.

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