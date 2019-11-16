Українському політв'язню Шумкову в російській в'язниці вводять невідомі препарати, - тітка в'язня

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті ТСН.

У тюрмі українцеві відмовляються надавати медичне обстеження та змусили припинити голодування, до якого він вдався місяць тому.

Голодуванням бранець протестував, аби Кремль не використовував заручників для тиску на Україну та не втілював у такий спосіб свої сценарії у російсько-українській війні. Через погрози примусового харчування Олександр змушений був припинити голодування.

Крім того, в Олександра різко погіршилося самопочуття. За словами його рідних, у нього постійні головні болі, судоми та біль у спині. До того ж його переслідують різкі перепади настрою. Це з'явилося після того, як бранцю почали колоти невідомі препарати.

"Ін'єкції вколювали незрозумілі. Заходили в палату, де він був з набраними шприцами розпакованими. Нас стан дуже турбує, незрозумілі речовини і ці перепади. Виникає підозра, що це можуть бути якісь психотропні речовини", - каже його тітка Людмила Шумкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український політв'язень Шумков припинив голодування в російській в'язниці

Нагадаємо, українського в'язня Олександра Шумкова засудили до чотирьох років колонії загального режиму за участь у "Правому секторі" у грудні 2018 року. Шумкова визнали винним в "участі в діяльності екстремістської організації". Сам українець свою провину заперечував.

Шумков служив за контрактом в Збройних силах України в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, жив у Херсоні. Він не повернувся після служби додому 17 серпня 2017 року.

Шумков каже, що його викрали, а російський кордон він перетнув проти своєї волі непритомним за допомогою співробітників ФСБ. Матері ув'язненого надійшов лист від Слідчого комітету РФ та ФСБ, в якому було сказано, що її сину оголошено підозру "за участь в екстремістських організаціях". Під час Революції Гідності та після цього хлопець перебував у лавах "Правого сектору" та охороняв тодішнього лідера організації Дмитра Яроша.