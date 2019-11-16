На підтримку села виділено 2,9 млрд грн і фермери до 5 грудня ще можуть подаватися на програми, - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Міністр заявив, що рішення ухвалені на вечірньому засіданні Кабміну, через що він затримався на передачу.

"Я спізнився, тому що був на Кабінеті міністрів. Ми там підписали дві постанови про підтримку села в цьому році. Це 2,9 мільярди гривень - 1330 фермерських господарств. І я дуже всіх прошу подаватися, до 5 грудня ще є можливість. У нас ще десь 350 - 500 млн гривень залишилося. Є 15 програм. Будь ласка подавайте заявку. Ми наступного тижня зробимо пресреліз, які потрібно кроки. Якщо у вас є ферма, будь ласка подавайте на підтримку", - заявив Милованов.

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