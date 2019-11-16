Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.11.19 08:54

Поїзд під Києвом на смерть збив 18-річну дівчину в навушниках, - Нацполіція

У селі Тарасівка Києво-Святошинського району поїзд на смерть збив 18-річну дівчину.

Поїзд під Києвом на смерть збив 18-річну дівчину в навушниках, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

"На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що 18-річна загибла, мешканка села Тарасівка, пізно ввечері вийшла з аптеки і попрямувала додому через залізничний переїзд, перебуваючи в навушниках і не почувши наближення поїзда, який рухався з Києва в бік Фастова. Дівчина загинула на місці події", - йдеться в повідомленні.

За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В управлінні Нацполіції в Одесі обвалилася стеля: постраждали двоє поліцейських, у одного з них струс мозку і перелом обох ніг. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100