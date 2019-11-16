Поїзд під Києвом на смерть збив 18-річну дівчину в навушниках, - Нацполіція (оновлено). ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

"На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що 18-річна загибла, мешканка села Тарасівка, пізно ввечері вийшла з аптеки і попрямувала додому через залізничний переїзд, перебуваючи в навушниках і не почувши наближення поїзда, який рухався з Києва в бік Фастова. Дівчина загинула на місці події", - йдеться в повідомленні.

За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

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Як повідомили в Федерації боксу України, загибла дівчина - член жіночої молодіжної збірної України з боксу Аміна Булах.