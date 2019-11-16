Найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойової травми зазнав один український воїн, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Минулої доби, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби 15 листопада ворог 7 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів:

біля Черненко – з СПГ, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

двічі біля Зайцевого – з стрілецької зброї, мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів;

поблизу Лебединського і Березового – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Новогнатівки – з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 7 ворожих обстрілів:

двічі неподалік Майорська – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-2, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

біля Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів;

два рази неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

поблизу Хутора Вільного – зі станкових протитанкових гранатометів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїн 14-ї ОМБр Юрій Хомік загинув 14 листопада під час обстрілу в зоні ООС на Луганщині. ФОТО

Вчора, 15 листопада, один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойової травми.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.