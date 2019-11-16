Кабмін спростив низку бюрократичних процедур

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Урядовий портал.

"Можна буде також відновити втрачені або викрадені посвідчення водія за допомогою онлайн процедури. Вже незабаром їх можна буде замовити через електронний кабінет водія або через Єдиний державний портал адміністративних послуг. Нові правила наразі стосуються посвідчень нового зразка, що видані після 1 січня 2013 року.

Уряд також схвалив проєкт закону, який спростить отримання безоплатної адвокатської допомоги для малозабезпечених громадян. За нею можна буде звертатися без довідки про доходи. Отримання цієї довідки займає багато часу і вимагає від людей значних зусиль. Проєкт закону буде невдовзі переданий до Верховної Ради.

Компенсацію поштових витрат у судових справах для малозабезпечених запровадив своїм рішенням Кабінет Міністрів України. Воно дозволяє адвокатам отримати відшкодування поштових витрат у справах, де вони надають безоплатну юридичну допомогу малозабезпеченим та соціально незахищеним групам населення. Зокрема, держава буде відшкодовувати витрати на відправлення рекомендованих листів в апеляційних провадженнях, які раніше оплачували самі громадяни. Це покращить якість надання правової допомоги людям, які не можуть її оплатити", - зазначають в уряді.

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