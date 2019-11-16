Російський прокурор на суді в Ростові-на-Дону оголосив звинувачення фігурантам другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, засідання відбулося у відкритому режим, до зали суду змогли потрапити близько 40 осіб, зокрема і представники консульства України в Ростові-на-Дону.

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"Прокурор оголосив обвинувачення щодо всіх фігурантів. Сам обвинувальний висновок складається з близько півтори тисячі сторінок, однак прокурор вклався у 5 хвилин, щоб пояснити суть звинувачення", – розповів адвокат Назім Шеіхмамбетов.

За його словами, суддя Різван Зубаїров неодноразово переривав обвинувачених, коли вони "почали висловлювати своє ставлення до обвинувачення".

"І під час промови Сервера Мустафаєва суддя продовжив переривати. Мустафаєв заявив йому відвід. На цьому засідання завершилося. Суд ухвалив рішення на наступному засіданні продовжити заслуховувати ставлення наших підзахисних до звинувачення. У сьогоднішньому засіданні своє ставлення до звинувачення встигли висловити Марлен Асанов, Сервер Мустафаєв, Сервер Зекір'яєв, Мемет Білялов", – розповів адвокат.

15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу Бахчисарайську "справу Хізб ут-Тахрір".

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

21 травня 2018 року року в Криму затримали координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва і житель села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".