Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.11.19 09:38

Українського воїна із пораненням ока вночі було доставлено вертольотом у Дніпро, - радник голови Дніпропетровської ОДА Губа

Вночі в лікарню ім. Мечникова в м. Дніпро на військовому вертольоті доставили українського воїна з пораненням ока.

Українського воїна із пораненням ока вночі було доставлено вертольотом у Дніпро, - радник голови Дніпропетровської ОДА Губа

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в фейсбуці написала радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

"О 23.00 вчора в аеропорт Дніпра військовим вертольотом евакуйовано Сонечка з пораненням ока, схоже на ураження лазером .

Фахівці в обласній офтальмології чекають. Раніше ми прийняли в обласну офтольмологічну лікарню трьох захисників з ураженням ока лазером, високопрофесійна команда Валерія Сердюка змогла зберегти зір. Дякую евакобригаді нашого госпіталя і екіпажу вертольотчиків за евакуацію в складних нічних умовах, дякую усім хто допомагає.

Наші захисники мають бути впевнені , що для них організована надійна медична допомога", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойової травми зазнав один український воїн, - штаб ООС

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100