"В умовах війни ваша робота є важливою складовою національної безпеки", - Зеленський привітав працівників телебачення, радіо та зв'язку з професійним святом

Як передає Цензор.НЕТ, своє привітання він опублікував на сторінці в фейсбуці.

"Кому з нас не доводилося слухати радіо дорогою на роботу? Подорожуючи у справах, з радіоефіру ми можемо отримати не лише музику та гарний настрій, а й корисну інформацію – новини та прогноз погоди.

А ввечері вдома після метушливого робочого дня ми вмикаємо розважальні телешоу. Чи, може, – освітні телепередачі для дітей. Чи віддаємо перевагу серйозним документальним фільмам.

Які б у нас не були вподобання, але телебачення та радіо є невід’ємною складовою нашого життя.

За кожним теле- та радіопродуктом стоїть талановита й невтомна робота тисяч фахівців. Режисери та звукорежисери, диктори та ведучі, оператори, постановники – всі ті, хто творить та забезпечує якісну картинку й сигнал. Дякую за ваш професіоналізм, креативність, відчуття прекрасного, за постійний пошук нового та актуального.

А в умовах війни ваша робота є важливою складовою національної безпеки та пошуку власної ідентичності.

Давайте творити зміни в Україні разом!

Зі святом!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про введення адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей