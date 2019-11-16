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16.11.19 11:39

"Вона бреше. І у мене є докази": Луценко звинуватив експосла США Йованович у брехні під присягою

Колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив експосла США в Україні Марі Йованович у брехні під присягою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав під постом у фейсбуці старшого наукового співробітника аналітичного центру Atlantic Council (Атлантична рада) Адріана Каратницького.

Вона бреше. І у мене є докази: Луценко звинуватив експосла США Йованович у брехні під присягою 01

Зазначимо, напередодні на слуханнях в Конгресі США з питання імпічменту президента Дональда Трампа під присягою Йованович заявила, що не існувало ніякого списку "недоторканних" осіб (про який говорив Луценко), яких в Україні було б заборонено залучати до відповідальності.

"Вона бреше. І у мене є докази", - такий коментар залишив Луценко.

Нагадаємо, 13 листопада Палата представників Конгресу США почала публічну фазу слухань у справі імпічменту Трампа. Перед законодавцями перед Йованович виступили двоє свідків - тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та заступник помічника державного секретаря з європейських та євразійських справ Джордж Кент.

Також читайте: "Куди б Марі Йованович не відправляли, всюди все ставало погано", - Трамп розкритикував колишнього посла США в Україні

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