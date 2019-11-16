"Під час контактів Порошенка з США питання "Бурісми" і Байдена не порушувалися", - Єлісєєв

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю сайту "Сегодня" для програми Smart Talk розповів колишній заступник глави Адміністрації президента Порошенка із зовнішньополітичних питань Костянтин Єлісєєв.

"Я брав участь у багатьох заходах щодо лінії Україна-США, зокрема і найвищого рівня. Були і телефонні розмови президента Порошенка з президентом Трампом, і віцепрезидентом Байденом, коли він ще був віцепрезидентом. І, повірте мені, слово "Бурісма" або ім’я сина Байдена ніколи не порушувалося. В тому числі, ще раз підкреслюю, під час телефонних і будь-яких контактів з віцерезидентом Байденом. Мені на пам'ять приходять лише різні спекуляції в пресі. Але, ще раз підкреслю, під час безпосередніх контактів президента Порошенка з керівництвом США такі питання не порушувалися", - підкреслив він.

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Нагадаємо, Хантер Байден - колишній член Ради директорів найбільшого приватного газовидобувача в Україні Burisma Holdings, кінцевим власником якого є колишній міністр в уряді Миколи Азарова Микола Злочевський. Він займався юридичними питаннями і підтримкою компанії міжнародними організаціями.

У 2014 році Генеральна прокуратура України пред'явила Злочевському підозру в незаконному збагаченні. Слідство вважало, що він незаконно надав Burisma Holdings право на користування нафтогазоносними надрами.

У грудні 2015 року генпрокурор Віктор Шокін передав справи Злочевського і Burisma в НАБУ і САП. Навесні 2016 року Шокін був звільнений з посади генпрокурора. У лютому 2018 року стало відомо, що САП закрила справу про видачу ліцензій фірмам Злочевського.

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У березні 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко відновив розслідування відносно компанії Burisma, в якій раніше працював Хантер Байден. При цьому, за словами генерального прокурора України, Хантер не порушував жодних українських законів.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.