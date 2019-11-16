СБУ передала до суду справу про розкрадання $38 млн топменеджерами "Південкомбанку"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Слідство, яке триває під процесуальним керівництвом Генпрокуратури, обґрунтовано вбачає у діях посадовців ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Під час досудового слідства СБУ встановила, що керівництво банку розробило механізм із привласнення коштів установи.

Впродовж 2012-2014 років зловмисники незаконно передали у заставу гроші банку, які перебували на кореспондентських рахунках Південкомбанку у закордонній банківській структурі для забезпечення видачі кредиту кіпрській компанії, пов’язаній з ними. Після неповернення кредиту, через протиправні дії топменеджменту Південкомбанку, заставні 38 мільйонів американських доларів були списані на користь іноземного банку", - зазначили в СБУ.

Як повідомлялося, в рамках кримінального провадження, яке розслідується Головним слідчим управлінням СБУ, 26 вересня відповідальним посадових осіб ПАТ "КБ" Південкомбанк "повідомили про підозру в заволодінні коштами в сумі понад $38 млн.

"За версією слідства, вищевказані посадові особи підписали угоди поруки за зобов'язаннями (кредитами) офшорних компаній, а також виконали ці угоди шляхом списання в свою користь грошових коштів, що перебувають на кореспондентських рахунках у банківській установі в Республіці Австрія. Таким чином, вони підозрюються в заволодінні грошовими коштами в сумі понад $38 млн", - йдеться в оприлюдненій в середу інформації.

Співробітники банку були повідомлені в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Майно підозрюваних заарештовано за рішенням суду.