Путін хоче накинути Донбас на Україну, як нашийник і смикати за нього, - Сенцов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС Україна.

"...Путін не хоче його подарувати - "заберіть назад, я втомився". Це не зовсім точний образ. Він хоче накинути його на Україну, як нашийник. І смикати за нього, щоб зробити з України такого собі хатнього, слухняного собаку. Але так не вийде. Наша країна - не собака. Ми слухатися нікого не будемо, а таку людину й поготів. Ми - вільний народ і самі вирішуємо свою долю", – заявив Сенцов.

На думку Сенцова, спроба повернути Донбас на умовах Путіна, щоб де-факто нічого не змінилося: будуть сепаратисти, російські війська і контроль території без контролю України над кордоном.

"Де-юре це вже буде нібито Україна. Піднімуть українські прапори, вважатимуть, що це частина України, яку вона не контролюватиме. Відповідно, можна знімати санкції з Росії, говорити, що Росія все виконала, все добре, але Україна на це не йде", – додає він.

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При цьому Сенцов зауважує,що хоч перемовини ведуться, нічого поганого в цьому немає. Тому що перемовини - це краще, ніж війна.

"Якщо Зеленському вдасться повернути наших полонених і припинити бойові дії, я скажу, що у нас найкращий президент, тому що це дійсно важливе завдання. Якщо він це зробить - буде дуже добре. А успіх інтеграції Донбасу при владі Путіна - ну, це неможлива річ. Так не буде", – підкреслив режисер.

"Перемовини - це добре, припинення вогню - це дуже добре. Здавати інтереси України - це погано. Віддати всю нашу незалежність заради того, щоб повернути Донбас і щоб на "ДНР" перетворилася вся Україна - це погано, цього робити не можна. Я сподіваюся, наше керівництво цього не зробить, а народ йому не дасть", - додав Сенцов.

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