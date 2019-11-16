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16.11.19 14:33

Гончарук обговорив умови відкриття нової програми розширеного фінансування з місією МВФ в Україні. ФОТО

15 листопада прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова зустрілися з місією Міжнародного валютного фонду в Україні: керівником місії Роном ван Роденом і економістом місії Габором Пулою.

Під час зустрічі сторони обговорили умови відкриття нової 3-річної програми розширеного фінансування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Урядовий портал.

Гончарук обговорив умови відкриття нової програми розширеного фінансування з місією МВФ в Україні 01

"Україна продемонструвала та продовжує демонструвати швидке та успішне втілення реформ, задекларованих президентом, нашим урядом і парламентом. Протягом останніх тижнів український парламент прийняв за основу проєкт закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, а також ухвалив за основу та в цілому закон про анбандлінг. Останній вже підписав президент. Відтак ми сподіваємося на узгодження нової довгострокової програми розширеного фінансування, яка підтримає наші зусилля, спрямовані на прискорення економічного зростання", — зазначив Олексій Гончарук.

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Гончарук обговорив умови відкриття нової програми розширеного фінансування з місією МВФ в Україні 02

Керівник місії МВФ, зі свого боку, відзначив важливість реформ, які українська влада успішно провела протягом останнього часу, та висловив сподівання на підтримку та прискорення їхнього темпу.

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