Скороход і Поляков про зарплати в конвертах для "Слуг народу": "$5 тис. - звичайним депутатам, $10 тис. - на керівній посаді в комітеті й $15 тис. - заступникам голови фракції". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, в ефірі телеканалу ZIK Скороход розповіла, що їй самій не пропонували зарплат в конвертах, адже її особиста позиція не завжди збігається з позицією фракції.

Вона повідомила: неодноразово чула про те, що "слугам народу" дійсно роздають зарплати в конвертах.

"До мене навіть підходили мої колеги і питали, чи отримала я зарплату", - розповіла Скороход.

Але, за словами нардепа, самій їй не пропонували цих грошей.

"Як мені можуть пропонувати, якщо я йду не в ногу з тим, що пропонує фракція?", - підкреслила Скороход.

"5 - звичайним депутатам, 10 - якщо у тебе керівна посада в комітеті і 15 - заступникам голови фракції", - розповіла Скороход.

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Інший виключений "слуга народу" також заявив, що чув про "зарплати" в конвертах, які роздавали членам правлячої фракції.

Про це він сказав в ефірі "Прямого".

"До мене дійсно підходили різні депутати й повідомили про те, що у фракції практично всім роздали зарплату у розмірі п'яти тисяч доларів у конвертах. Співголови отримали по 10-15 тисяч доларів, як і голови комітетів та їхні заступники", - зазначив екснардеп.

Поляков додав, що йому не пропонували "чорну" зарплату, оскільки боялись розголосу.

"До мене особисто ніхто не підходив, але, як мені пояснили, боялись, що я здам цю інформацію, напишу у САП чи НАБУ", - пояснив колишній "слуга".

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Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

15 листопада стало відомо, що нардепів Скороход та Полякова виключають з фракції "Слуга народу".

Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.

Пізніше Арахамія підтвердив журналістам факт такої зустрічі.