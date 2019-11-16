Мінкультури пропонує Кабміну кандидатуру Монахової на посаду мовного омбудсмена

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінкультури.

Монахова народилася 2 липня 1980 року в Миколаєві. В 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю "Учитель української мови і літератури та англійської мови й зарубіжної літератури".

У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему "Сучасні стратегії текстотворення в українській мові" в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.

Нагадаємо, 9 листопада міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський повідомив, що визначився з кандидатом на посаду уповноваженого із захисту державної мови, і пообіцяв цього тижня внести кандидатуру на розгляд уряду.

Посада мовного омбудсмена передбачена законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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