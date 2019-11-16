Росія планує повернути захоплені біля Керченської протоки кораблі ВМС України до саміту нормандської четвірки, - джерело

Про це повідомила російська газета "Комерсант" із посиланням на свої джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Два інформовані джерела видання підтвердили, що ухвалено принципове рішення повернути ці судна. За їхніми словами, Росія і Україна зараз перебувають на фінальній стадії переговорів, в яких беруть участь силові відомства і МЗС двох країн. Узгоджуються дата і точне місце передачі кораблів.

Повернення судів відбудеться в морі. "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" будуть відбуксовані трьома російськими буксирами в узгоджену сторонами точку, де їх повинні будуть зустріти три українські буксири.

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.Судна повернуть разом зі штатним озброєнням, але без боєприпасів. Виявлену на кораблях особисту зброю українських моряків, а також рації і суднові документи залишаться в Росії як речові докази у кримінальній справі, порушеній у РФ після інциденту.

МЗС РФ заявили, що не пов'язують передачу Україні захоплених кораблів з майбутнім самітом в "нормандському форматі".

"Зроблена Києвом пропозиція весь цей час не втрачала своєї актуальності. Вони це можуть зробити в будь-який момент", - сказали в МЗС РФ, зазначивши, що зроблено це має бути, як і заявляли в Москві, "під гарантії збереження" кораблів як речових доказів.

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що українське МЗС направило Росії ноту з вимогою віддати кораблі Військово-морських сил ЗСУ, захоплені в Чорному морі в районі Керченської протоки.

Нагадаємо, 25 листопада 2018-го ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.