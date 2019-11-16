У Києві невідомі викрали главу "Укрексімбанку" Гриценка, - "5 канал"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "5 канал".
За словами родичів Гриценка, невідомі забрали його в чорний автобус безпосередньо на очах у дитини, з якою він гуляв. Сім'я вже звернулася в правоохоронні органи.
Довідка. Олександр Гриценко був призначений на посаду голови правління "Укрексімбанку" наглядовою радою фінустанови 1 серпня 2014 року. Колективу банку його представила особисто на той час глава НБУ Валерія Гонтарєва.
Гриценко змінив на цій посаді Віталія Білоуса, який очолював "Укрексімбанк" з початку 2013 року. Всі повноваження він отримав 15 серпня 2014 року - безстроково.