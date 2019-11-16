ДТП із шістьма загиблими в Харкові: захист засудженого до 10 років Дронова оскаржив вирок

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив адвокат Сергій Перепелиця.

"Подали касаційну скаргу", - сказав Перепелиця.

Він повідомив також, що скаргу готував і подавав новий адвокат Дронова.

"Я більше не його адвокат, у нас закінчився договір. Скаргу подавав новий адвокат", - сказав Перепелиця.

Перепелиця був адвокатом Дронова на стадії досудового слідства і під час розгляду справи в Київському районному суді Харкова і Харківському апеляційному суді.

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Нагадаємо, 18 жовтня ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, 5 осіб загинуло, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 осіб (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч.3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Г.Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбулось у лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Г.Дронову у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.