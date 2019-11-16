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16.11.19 18:22

На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет. ФОТО

У Волинській області прикордонники виявили в мікроавтобусі, який прибув із Білорусі, партію контрабандних сигарет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Увечері 15 листопада в пункт пропуску "Доманове" з Білорусі прибув вантажопасажирський мікроавтобус марки "Рено" з порожнім багажним відсіком.

На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет 01

Під час огляду автобуса прикордонники Луцького загону за подвійною перегородкою між кабіною водія і вантажним відсіком виявили 17 700 пачок сигарет без акцизних марок.

На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет 02

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Тютюнові вироби перевозили, приховуючи від прикордонно-митного контролю, тому порушника, громадянина України, разом із його машиною і вантажем передали співробітникам ДФС, які і завершили документальне оформлення правопорушення.

Вартість вилучених цигарок оцінено у 129 тис. грн.

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