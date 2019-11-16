Окупанти виставили на продаж будинок Українського геологорозвідувального інституту в Сімферополі

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Стартова ціна будівлі - 232,3 млн руб (понад 87 млн ​​грн), аукціон відбудеться 9 грудня.

"Будівлю, розташовану неподалік Дитячого парку Сімферополя, площею 3405 кв. метрів, а також яка має сім підсобних приміщень, виставлено на торги одним лотом", - йдеться в повідомленні на офіційній майданчику для розміщення інформації про проведення торгів.

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Кримське відділення Українського державного геологорозвідувального інституту було створено в 1956 році. З 2000 року перебувало під управлінням Міністерства екології та природних ресурсів України.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, кримське відділення інституту - єдина в Україні галузева науково-дослідна установа, яка виконувала науково-дослідні та дослідно-методичні роботи в галузі геології, спрямовані на обґрунтування напрямків геологорозвідувальних робіт, розвиток і освоєння мінерально-сировинної бази твердих корисних копалин.

До оккупіції Криму в інституті працювало 193 людини, з них 145 - наукові співробітники, зокрема 6 докторів наук і 34 кандидати наук.

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