Трамп міг доручити вмовляння України щодо розслідування проти Байдена клієнтам Джуліані Парнасу і Фруману, - CNN

Як повідомив телеканал CNN із посиланням на неназвані джерела, зустріч зумовлена ​​тим, що президент США вивчав можливість доручити їм завдання спонукати українську владу розслідувати діяльність колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Гантера, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними видання, зустріч Трампа з Парнасом і Фруманом відбулася в Білому домі під час святкування Хануки. Як зазначають два джерела, ці бізнесмени в якийсь момент залишили інших гостей, щоб зустрітися з Трампом і Джуліані.

Читайте також: Зустріч Джуліані із Зеленським у Києві готувалася за посередництва Фрумана і Парнаса, - BuzzFeed

Потім Парнас нібито заявляв своїм довіреним особам, що Трамп доручив йому "секретну місію" - переконати Київ почати розслідування щодо Джо і Гантера Байденів. За словами Парнаса, Джуліані мав передавати вказівки президента, а він, який вільно володіє російською мовою, і Фруман, який має безліч ділових контактів в Україні, безпосередньо діяти на місці подій.

Проте юридичний представник Джуліані Роберт Костелло спростував факт розмови, зазначивши, що йшлося лише про обмін рукостисканнями і про спільне фотографування з участю Парнаса і Фрумана.

Читайте також: Україна не втручалася у вибори президента США в 2016 році, - Йованович

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою. 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, яка відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня цього року.

26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

15 листопада Білий дім опублікував стенограму першої розмови Трампа із Зеленським. Цього ж ня відбувались другі публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа в нижній палаті Конгресу США.