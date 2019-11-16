З 20 листопада нема кому і нема куди передати справи Майдану, а слідство зупиняється, - Закревська

Про це повідомила адвокат Євгенія Закревська у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Норму про забезпечення слідства у справах Майдану після 20 листопада 2019 року Верховна Рада не проголосувала..." Не встигла". Наступна спроба лише 3 грудня. Тобто з 20 листопада у нас "чорна діра". Передавати справи нема кому, нема куди. І тому цього не можна робити. А слідство зупиняється", - написала вона.

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Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура остаточно втрачає функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації.

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Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня 2019-го генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а за два дні колишнього начальника Управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке займалося справами Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.