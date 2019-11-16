Банкіра Гриценка затримав прокурор Кулик, - адвокат

Про це стало відомо із заяви адвоката Галанського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.

"СБУ коментує вчиненене співробітниками цієї спецслужби бандитське викрадення Олександра Гриценка, називаючи його "зариманням за дорученням Генеральної прокуратури України". Чому взагалі СБУ щось коментує, коли, за їхнім же твердженням, справу веде Генеральна прокуратура? І коментувати має одіозний прокурор Кулик", - заявив адвокат.

"Затримання здійснено без ухвали суду, з грубими порушеннями закону, за відсутності законних підстав. Було піддано небезпеці дитину Гриценка, яку вкинули в автобус, а потім кинули напризволяще.

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Замість доставки затриманого до найближчого органу досудового розслідування Гриценка кілька годин возили містом у наручниках, піддаючи тортурам. Під приводом медичного освідування доставили до лікарні, але після прибуття адвокатів від освідування відмовились і повезли до ізолятора. Протокол почали складати через 8 годин", - повідомив Галанський.

Нагадуємо, раніше ЗМІ повідомили, що невідомі викрали главу "Укрексімбанку" Олександра Гриценка на очах у дитини, з якою він гуляв.

Згодом стало відомо, що Гриценка не викрадали, а його затримали співробітники СБУ за дорученням Генпрокуратури.

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