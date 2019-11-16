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16.11.19 22:18

Радник президента Єрмак підтвердив швидке повернення Україні захоплених РФ кораблів

Процес повернення катерів "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксира "Яни Капу" "на завершальному етапі".

Радник президента Єрмак підтвердив швидке повернення Україні захоплених РФ кораблів

Офіс президента підтвердив НВ, що процес повернення українських кораблів перебуває на завершальному етапі, передає Цензор.НЕТ.

"Процес повернення малих броньованих катерів "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксира "Яни Капу", захоплених у листопаді минулого року, вже на завершальному етапі", - повідомив радник президента України Андрій Єрмак.

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Нагадаємо, 16 листопада видання "Думська" повідомило, що Україна відправила спеціальні судна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами і буксиром.

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