Росія поверне захоплені кораблі не сьогодні, - Бутусов. ФОТО

Про це написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, передача захоплених катерів відбудеться у відкритому морі біля східного узбережжя Криму "найближчими днями".

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"Наразі захоплені катери з Керчі ще не вийшли. Українські буксири "Титан", "Гайдамака" і пошуково-рятувальне судно "Сапфір" пройшли мис Тарханкут і продовжують рух у бік Керчі. Російські ЗМІ повідомили, що противник забрав боєприпаси і особисту зброю екіпажу, а також всю наявну документацію. Також невідомо, чи поверне противник американські радіостанції "Харріс", якими було обладнано катери. Це найсекретніша частина обладнання", - повідомляє Бутусов.



Фото: t.me/operline_ru

Він запевняє, що повернення катерів для Путіна - вимушений крок.

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"Після перемоги України в Морському суді в справі щодо захоплення катерів і після продовження юридичної роботи Росію чекали нові програні суди, великі санкції і штрафи, ймовірні арешти російських судів у всьому світі для забезпечення українського позову. Якби Україна продовжила юридичну війну і не приймала захоплені катери, Росія опинилася б у скрутному становищі.

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Президент Порошенко свого часу відмовився забирати захоплені старі українські кораблі в Криму саме з метою збереження важеля тиску на РФ у міжнародних судах. Повернення захоплених катерів - це поступка України щодо РФ", - зазначає журналіст.

На його думку, президент Володимир Зеленський йде назустріч Путіну, розраховуючи на зустрічні поступки РФ під час зустрічі в "нормандському форматі".

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"Насамперед Зеленський розраховує, що Путін нарешті припинить знущатися над сотнями українських заручників і полонених і погодиться на обмін", - впевнений Бутусов.

"Що ж, подивимося, чи оцінить Путін ініціативу Зеленського і вигідне для РФ вирішення ситуації із захопленням катерів. Україна дуже багато зробила, щоб повернути українських громадян із полону, ставки дуже високі.

9 грудня на "нормандській зустрічі" очікується, що РФ нарешті озвучить терміни проведення великого обміну і узгодження списків всіх заручників у руках російських спецслужб", - резюмує журналіст.



Фото: "Думська"

Нагадаємо, 16 листопада з'явилася інформація, що Україна відправила спеціальні судна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами і буксиром.