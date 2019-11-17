Катери ФСБ РФ ходять за десять кілометрів від Маріуполя, - Крим.Реалії. ВIДЕО

Про це йдеться в програмі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія поверне захоплені кораблі не сьогодні, - Бутусов. ФОТО

У програмі йдеться, що понад рік російські спецназівці блокують Керченську протоку. Росія панує на Азові, а Україна зазнає збитків. Наприклад, в Маріупольському порту кількість судів після окупації Криму зменшилася вдвічі.

"Ми постійно спостерігаємо в Азовському морі 3-4 кораблі й катери прикордонного управління ФСБ Російської Федерації", - повідомляє в сюжеті командир Маріупольського загону морської охорони Микола Сиринський.

Журналісти нагадують, що у "загальному" Азовському морі немає меж, тому росіяни нічого не порушують.