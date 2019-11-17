Кабмін скасував обмеження тарифів на опалення і гарячу воду

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

"Рішення забезпечує стале проходження опалювального сезону та усуває загрозу відключення міст від газу через економічно необґрунтовані ставки тарифів.

Нагадаємо, у кінці червня 2019 року попереднім урядом була ухвалена Постанова, яка запроваджує неринкові механізми. А саме – встановлення граничних цін/тарифів на послуги для населення міст обласного значення.

У разі її функціонування низка міст опиниться перед загрозою відключення опалення та гарячого водопостачання через неможливість покриття собівартості послуг та неможливість компенсувати економічно-обґрунтовану вартість їх надання.

Асоціація міст України звернулася до прем’єр-міністра України Олексія Гончарука з проханням скасувати постанову уряду від 26.06.2019 № 560, якою встановили граничні тарифи на:

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- послугу з постачання теплової енергії для населення 1400 грн (з ПДВ) за 1 Гкал (за наявності приладів обліку) та 35,21 грн (з ПДВ) за 1 кв м (без приладів обліку).

- послугу з гарячого водопостачання становитиме 83,66 грн (з ПДВ) за 1 м куб. за умови підключення рушникосушильників, та 75,74 грн (з ПДВ) за 1 м куб. за відсутності рушникосушильників.

Слід зазначити, що середньозважений тариф по Україні на теплову енергію станом на 1 травня 2019 року складав 1807 грн за 1 Гкал. Запровадження меншого тарифу у відповідності до постанови № 560 призведе до додаткових витрат місцевих бюджетів за час опалювального сезону 2019/2020 року - 7 млрд грн.

При цьому наголошуємо, що громадяни, чиї статки недостатні для розрахунку за комунальні послуги, мають право на субсидію. Загалом на наступний рік в Державному бюджеті на Програму субсидій закладено 47,6 млрд грн, що співставно з сумою на зазначені цілі на 2019 рік.

Антимонопольний комітет України також підтвердив, що для абсолютної більшості міст такі видатки є непосильними, а дія постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 560 призведе до повного припинення надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню.

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Окрім того, запропоновані постановою рішення безпосередньо порушують ст. 142 Конституції України, яка передбачає обов’язок держави забезпечити компенсацію витрат органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади. А також вимоги частини першої статті 15 Закону України "Про ціни та ціноутворення", відповідно до якої Кабінет Міністрів України при встановленні державних регульованих цін на товари в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, зобов’язаний відшкодувати різницю за рахунок коштів Державного бюджету".