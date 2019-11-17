Адвокати сімей Небесної Сотні вимагають скликати Раду, щоб зберегти слідство у справах Майдану

Як передає Цензор.НЕТ, про це Адвокатська дорадча група заявила в фейсбуці.

"Вимагаємо від президента скликати позачергову сесію Верховної Ради і проголосувати норму, яка дозволить зберегти слідство у Справах Майдану.

Вимагаємо не передавати провадження у Справах Майдану до ДБР до прийнятття поправки, створення управління щодо Майдану в ДБР і переведення туди слідчих з ГПУ",- йдеться в повідомленні.

Як уточнює в фейсбуці адвокат Євгенія Закревська, слідство у справах Майдану зупиниться з 20 листопада на невизначений час, тому що Верховна Рада "не встигла" проголосувати необхідні поправки в закон про ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 20 листопада нема кому і нема куди передати справи Майдану, а слідство зупиняється, - Закревська

За її словами, наступного разу провести голосування у Верховній Раді з цього питання можна буде 3 грудня.

Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура остаточно втрачає функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах в ГПУ після переатестації.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбатюк може очолити підрозділ ДБР з розслідування справ Майдану, - Труба

Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, бо, на його думку, вона не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня 2019 го генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а за два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке займалося справами Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.