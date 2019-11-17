Львів-Берлін: із 15 грудня потяг із пересадкою в Перемишлі курсуватиме щодня

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЦТС, посилаючись на зимовий розклад польської PKP Intercity.

Згідно з новим графіком, поїзд №89 буде щодня відправлятися зі Львова о 16:20 і прибуватиме до Перемишля о 18:19. Поїзд Перемишль-Вроцлав-Берлін відправлятиметься о 19:57, прибуваючи на центральний залізничний вокзал Берліна о 9:48. Таким чином, час на пересадку в Перемишлі становитиме 1 годину 9 хвилин.

У зворотному напрямку поїзд з Берліна буде виїжджати о 18:43 і прибуватиме до Перемишля о 8:38. Поїзд до Львова відправлятиметься з Польщі в 10:18. Час пересадки становитиме 1 годину 40 хвилин.

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Зараз поїзд №89 курсує тільки по неділях і в деякі додаткові дні.